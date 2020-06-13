Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, Doç. Dr. Tülay Çağatay, yüksek lisans öğrencileri Tunca Olguner ile Hasan Emre Yılmaz, 2018'de Serik ilçesi Belek turizm merkezi kıyılarında farklı bir denizanası türü olduğunu belirledi.

Belek kıyıları açıklarından beş örnek denizanasını alan ekip, moleküler ve genetik çalışmalar yaptı. Çalışmada, denizanasının dünyada şu ana kadar rastlanılmayan bir tür olduğu belirlendi.

Şemsiyelerinin kenarlarındaki göze benzeyen 8 nokta nedeniyle türe Chrysaora Pseudoocellata (yalancı gözlü denizanası) adı verildi. Denizanasının hafif yakıcı bir etkiye sahip olan zehrinin bulunduğu açıklandı.

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"12 santimetre uzunluğunda"

Prof. Dr. Mutlu, türün, Afrika'nın batı kıyılarında yaşayan bir türle akrabalık göstermesine rağmen aralarında genetiksel olarak yüzde 10'luk bir fark bulunduğunu belirtti.

Bu farkın da önemli olduğunu anlatan Mutlu, "Dünyaya, yeni bir denizanası türünün bulunduğunu, saygın bir dergide yayınlanan makaleyle duyurmanın mutluluğunu yaşadık. Türün bizim yayınımızın ardından İsrail'de de görüldüğü açıklandı. Akdeniz'de yayılıyor. Yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda olan türü takip etmeye devam edeceğiz" dedi.