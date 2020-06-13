İşverenler, genel müdürler, insan kaynakları yöneticileri kullanabilecek. Çalışanların performansı yerli ve milli yazılımla ölçülecek.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi çatısı altında faaliyet gösteren 4 mühendis, performans ölçümünü pratik hale getiren yazılım geliştirdi.

Yazılımla, şirket çalışanları; bilgi ve beceri, sorumluluk, çaba ve iş koşulları açısından değerlendirilecek. Yazılım firmasının kurucusu Sedat Yazıcı, yazılımla ilgili şunları anlattı:

"İçerisinde performans yönetimi var, yetkinlik yönetimi var. İş analizi, iş tanımları, eğitim yönetimi var, işe alım var, özlük var. Proje yönetimi, vardiya takibi, tutanak takipleri, etkinlik takipleri, puantaj sistemi var."

Hedef 20 ülkeye ihraç etmek

Çalışanların performansına göre kariyer gelişimine ve unvanların ücret limitine karar verilecek.

Yazıcı, "En önemlisi bir değerleme komitesi kuruluyor. Katılımcı ve yöntem analitik olarak değerlendiriyor. Kişilerin hak ettiği kadar ücret aldığından emin olduğu zaman motivasyonu yükseliyor" dedi.

Türkiye'de yaklaşık 2 bin işletme, yabancı danışmanlık firmalarından bu hizmeti alıyor. Yerli ve milli yazılımı geliştiren mühendislerin hedefi, iç pazarda tanınmanın ötesinde ürünlerini 20 ülkeye ihraç etmek.