Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumsal ilerleme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan üniversitenin, projeyi hayata geçirerek bir ilke imza attığı belirtildi.

Açıklamada, hayvan ıslahı ve embriyo araştırmalarına destek olacak çalışmanın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi arasında imzalanan "Doğu Anadolu Bölgesinde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi"ne de katkı vermesinin hedeflendiği aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin eğitimli ve deneyimli veteriner hekimleri ile saha şartlarının, bilimsel ve fiziki imkanlarının embriyo nakli gibi uygulamaları yapabilecek düzeyde olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Bu yöntem hastalık bulaşma riskini azalttı ve ırk ıslahının en kestirme, en çabuk ve en güvenilir yolu oldu"

İneklerde embriyo naklinin birçok avantajı olduğunu ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bir inekten yılda sadece bir buzağı elde edilirken, bu yöntemle daha çok yavru elde etmek mümkün hale geldi. Bu yöntem hastalık bulaşma riskini azalttı ve ırk ıslahının en kestirme, en çabuk ve en güvenilir yolu oldu. Ülkemiz açısından embriyo transferi, gelişen süt sığırcılık işletmeleri ve bu işletmelerde en iyi verimi alabilmek için genetik ilerlemenin iyileştirilmesi amacıyla uygulanmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi olarak biz de, hem ülkemizin Milli Tarım Projesi'ne uygun çalışmalar yapmak hem de çağa ayak uydurmak adına tarım ve hayvancılıkta gereken atılımları yapıyoruz."