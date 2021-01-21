Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara Kalkınma Ajansının robot yarışları 10-11 Şubat'ta
[Fotoğraf: Ankara Kalkınma Ajansı]
Ankara Kalkınma Ajansının "TechAnkara Maker Programı" kapsamında, 10-11 Şubat'ta robot yarışları düzenlenecek.
Ankara Kalkınma Ajansı, TechAnkara Maker Programı kapsamında robot yarışları düzenleyecek.
10 Şubat'ta "labirent çözen" ve "çizgi izleyen" robot kategorileri, 11 Şubat'ta ise "mini sumo" ve "blok robot" kategorilerindeki yarışmalar yapılacak. Kategorilerde ilk 3'e giren yarışmacılara ödüller de verilecek.
Ankara Bilim Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek etkinliğe, 5 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek. Her katılımcı sağlık formunu doldurmuş ve süresiz HES kodunu almış olmalı.
Yarışma hakkında detaylı bilgilere ve başvuru formuna "www.ankaraka.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.
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