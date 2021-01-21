Ankara Kalkınma Ajansı, TechAnkara Maker Programı kapsamında robot yarışları düzenleyecek.

10 Şubat'ta "labirent çözen" ve "çizgi izleyen" robot kategorileri, 11 Şubat'ta ise "mini sumo" ve "blok robot" kategorilerindeki yarışmalar yapılacak. Kategorilerde ilk 3'e giren yarışmacılara ödüller de verilecek.

Ankara Bilim Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek etkinliğe, 5 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek. Her katılımcı sağlık formunu doldurmuş ve süresiz HES kodunu almış olmalı.

Yarışma hakkında detaylı bilgilere ve başvuru formuna "www.ankaraka.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.