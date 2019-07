Özellikle Huawei telefon sahipleri, Google'ın Huawei'ye olan lisansını iptal etmesiyle telefonlarının yeni güncellemeyi alıp almayacağını bilmiyordu. Ancak G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkezli şirketlerin Huawei ürünlerini satabileceği yönündeki açıklamasıyla Huawei telefonların Android Q güncellemesini alma ihtimali de oldukça yükseldi.

Android Q güncellemisini alabilecek telefonlar;

Google

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL

ASUS

Asus Zenfone 5Z, Asus Zenfone 6

Huawei

Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei P30 lite, Huawei Mate 20, Porsche Design Mate 20 RS, Porsche Design Mate 10, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 X (5G), Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10, Huawei P smart 2019, Huawei P smart+ 2019, Huawei P smart Z

Honor

Honor 20 Lite, Honor 20, Honor 20 Pro

Motorola

Moto One, Moto One Power, Moto One Vision, Moto G7, Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto X4 Android One

OnePlus

OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro

Nokia

Nokia 8.1, Nokia 9 PureView, Nokia 8 Sirocco, Nokia 7.1, Nokia 6.1, Nokia 5.1, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 2.2

Samsung

Galaxy Fold, Galaxy S10 serisi, Galaxy S9 serisi, Galaxy Note 9, Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018), Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10, Galaxy J8+, J8, J6+, J6, Galaxy M30, M20, M10, Tab S5e, Tab S4, Tab A 10.1 (2019), Tab A 10.5 (2018)

Redmi

Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro

Xiaomi

Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A2 Lite, Pocophone F1

BlackBerry Key2

Essential Phone

LG G8

Sony Xperia XZ3

Kaynak: DHA