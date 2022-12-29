Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 22:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AKINCI'dan LGK-82 ile nokta atış
[Fotoğraf: Baykar]
Baykar Teknoloji, Aselsan'ın geliştirdiği CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
Bayraktar #AKINCI— BAYKAR (@BaykarTech) December 29, 2022
@Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı.
Aselsan LGK Shooting Test carried out with Aselsan-developed CATS camera has been successfully completed. #Baykar @Aselsan pic.twitter.com/0vuI4RohcT
Test atışında yine ASELSAN tarafından geliştirilen LGK Güdüm Kiti entegreli MK-82 bombası kullanıldı.
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