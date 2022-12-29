Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Bayraktar #AKINCI



@Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı.



Aselsan LGK Shooting Test carried out with Aselsan-developed CATS camera has been successfully completed. #Baykar @Aselsan pic.twitter.com/0vuI4RohcT — BAYKAR (@BaykarTech) December 29, 2022

Test atışında yine ASELSAN tarafından geliştirilen LGK Güdüm Kiti entegreli MK-82 bombası kullanıldı.