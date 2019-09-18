Bilim Teknoloji
Akıncı ilk uçuşunu ekimde yapacak18 Eylül 2019 Çarşamba 14:31 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:34
Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olan Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı'nın ilk uçuşunu ekim ayında yapması planlanıyor.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.
Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olan Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı'nın ilk uçuşunu ekim ayı içerisinde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
4,5 ton kalkış ağırlığına ve 20 metre kanat açıklığına sahip çift motorlu Akıncı, 900 kilogram harici, 450 kilogram da dahili faydalı yük taşıyabilecek.
Kaynak: AA
Etiketler: Akıncı tarruzi insansız hava aracı selçuk bayraktar