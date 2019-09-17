Bundan tam 66 milyon yıl önce dev gök taşı dünyaya çarptı. Yeryüzündeki canlıların yüzde 75'i yok oldu, dünyada yaşam değişti.

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarpan gök taşı, 200 kilometre çapında Chicxulub adında bir krater oluşturdu.

ABD'deki Texas Üniversitesinin öncülüğünde, bu kraterden alınan çekirdek örnekleri incelendi.

Araştırma ekibi, bu örnekleri gök taşının Dünya'ya çarpması sonucu yaşananları, bir zaman çizelgesi oluşturmak için kullandı.

Küresel soğumayı tetikledi

Buna göre, çarpmanın toprağı alevlendirdiği, ağaç ve bitkilerin böylece yok olduğu tahmin ediliyor.

Çarpmanın etkisiyle dev bir tsunami de oluşuyor.

Dünya'ya çarpan gök taşı milyarlarca ton kükürdün atmosfere yayılmasına neden oldu. Bu salınım küresel soğumaya yol açtı.

Küresel soğuma ise fotosentezi bozdu, bitkileri öldürdü, besin zincirini çökertti.

Dinozorların sonu

Çarpma dinozorların yok oluşunda doğrudan rol oynamadı.

Ancak gök taşının çarpmasıyla başlayan küresel iklim değişikliği, dinozorların sonu oldu.

Gök taşının etkisinin İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasının 10 milyar katı olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber