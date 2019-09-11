Türkiye'nin terörle mücadelesinde etkin rol oynayacak, özel radarı ile stratejik görevler üstlenecek Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, yakında göklerde olacak.

Baykar tarafından geliştirilen Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın motorları ilk kez çalıştırıldı. Motorları çalıştırıldıktan sonra bütün testlerden başarıyla geçen Akıncı, özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak

Savaş uçaklarının yükünü azaltması beklenen Akıncı, havadan taarruz, havadan füze ve F-16 savaş uçaklarının taşıdığı 1 tonluk bombaları da kolaylıkla taşıyacak. 20 metre kanat açıklığı bulunan Akıncı’nın 4,5 ton kalkış ağırlığı bulunacak. Akıncı ayrıca havada radar faaliyeti de yürütecek.

4 yıllık hazırlığın ardından sona gelindiğini söyleyen Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Akıncı'ya biz yaklaşık 4 sene oldu başlayalı. Bütün elektroniği, yazılımı, mekaniği ve aerodinamiği milli olarak kendi mühendis ekibimiz tarafından tasarlanıyor. Bütün ARGE geliştirme süreçlerinden sonra prototip üretim aşaması tamamlandı ve testleri devam ediyor." diye konuştu.

"Bütün mekanik aksamını da biz tasarlıyoruz"

Bütün uçağın bir araya getirildiğini ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"İçerisinde onlarca uçuş bilgisayarı, uçuş elektronikleri var. Milyonlarca satır yazılım var. Bütün mekanik aksamını da biz tasarlıyoruz. Hepsi bir araya koyuldu ve denemeleri devam ediyor. Tabii o testlerde teker teker, binlerce adımı doğrulamanız gerekiyor. Şu anda tam güç testini verdik. Tüm bileşenler bir aradayken, o da başarıyla geçti. Bir sonraki adım, yavaş yavaş taksi yaptırmak. Tabii önce emekliyor, biraz daha hızlı yürümeye başlıyor, daha da hızlı yürüyor, tam hızına varınca da kalkıyor. Bütün bunları da otomatik bir şekilde yapıyor. Bizim Mini İHA da böyleydi. 15 yıl önce biz Türkiye'nin ilk milli İHA sistemini geliştirdik. İlk milli güdüm sistemiydi."

"Taksi testini bu hafta içi yapacağız"

Akıncı İHA’nın bu hafta piste çıkacağını söyleyen Bayraktar, "Akıncı'nın da çalışması yer testleriyle devam ediyor. Akıncı TEKNOFEST’e de gelecek. Hemen sonrasında da taksi ve uçuş testleri yapacağız. Taksi testini bu hafta içi yapacağız. Hemen peşinden de pist çalışmaları başlayacak." dedi.

Akıncı'nın stratejik sınıfta bir insansız hava aracı olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları söyledi:

"Ülkemiz kriterleri açısından konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabiliyor. Seyir füzesi taşıyabiliyor ve önünde özel bir radarı da olacak. Türkiye’nin yaptığı milli akıllı mühimmatlar var, o görevleri yapabiliyor. Elektronik harp sistemleri taşıyabiliyor. Konvansiyonel harpte ve terörle mücadelede kullanılacak çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Daha yüksek irtifaya çıkabiliyor. Daha büyük yük taşıyabiliyor. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor."

Kaynak: DHA