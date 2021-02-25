Akıllı telefonlar artık hayatımızın merkezinde bulunuyor. İşlerimizin çoğunu telefonlarımızdan hallediyoruz. Her birimiz farklı amaçlarla akıllı telefonları elimizin altında bulunduruyoruz. Kimi fotoğraf çekmek için kullanıyor, kimi de sosyal medya hesaplarına giriyor. Oyun oynuyor, video izliyor, e-maillerimizi kontrol ediyoruz.

Gün içerisinde kullanım sıklığına göre telefonlarımızı bazen 2 veya 3 kez kez şarja takabiliyoruz. Akıllı telefonların kullanım sıklığının artması, batarya problemini de beraberinde getiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Batarya kapasiteleri, türleri, üretimlerinde kullanılan teknolojiler, daha uzun süre dayanacak piller için belirleyici olsa da cep telefonlarının büyüme hızıyla bataryaların geliştirme süreçleri aynı oranda olmuyor.

Eskiden telefonların çoğu hafıza etkisi oluşturabilecek nikel kadmiyum pillerle çalışıyordu. Piliniz bitmeden şarj ettiğinizde pil performansı sürekli azalırdı. Günümüzde ise bu alışkanlık akıllı telefonlarda değişti.

[Fotoğraf: Getty]

Kısmi şarj tercih edilmeli

Günümüzde akıllı telefonlarda lityum İyon piller kullanılıyor. Bu bataryanın en verimli kullanımı, telefonların şarjını yüzde 50’nin üzerinde tutmaktan geçiyor. Pil seviyenizi mümkün olduğu kadar orta düzeyde (%30 ila %70) tutmak pil ömrünü etkili bir şekilde uzatabiliyor. En iyi yol kısmi şarj olarak görülüyor. Yani pil seviyesini bu aralıkta tutabilmek için birkaç kez şarj etmeniz telefon üreticileri tarafından tavsite ediliyor.

Düşük kalitedeki cihazlar tehlike saçıyor

Pil kalitenizin uzun süreli devamlılığı için diğer önemli bir konu ise şarj aletinizin orijinal olması. Telefonunuzu, uygun standartlarla uyumlu ve orijinal şarj cihazını kullanarak şarj edin.

[Fotoğraf: Getty]

Düşük kaliteli şarj cihazları telefonunuzun yanmasına ya da patlamasına yol açabilir. Orijinal olsa dahi, zamanla şarj kapasitesi azalan ve bu nedenle çabuk biten veya şişme eğilimi gösteren bataryaların da kullanılmaması gerekiyor.

Kullanımı sona eren akıllı telefonların ve bataryaların geri dönüşüm kumbaralarına bırakılması gerekmektedir. Böylece olası batarya patlamalarına karşı önlem alınabilir. Cihazların şarj adaptörlerinin kaliteli olması tehlike riskini en aza indirir.

[Grafik: TRT Haber | Şeyma Özkaynak]

Pil ömrünü uzatmak için bazı ipuçları

Telefonunuzun yüksek pil seviyesinde uzun süre kalmasını önlemek için telefonunuz tam olarak şarj olduktan sonra kablosunu çıkarın.

Mümkün olduğunca telefonunuzun pil seviyesi %20’nin altına düşmeden önce şarj edin. Bu işlem pilinizin ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.

Telefonunuzu uzun süre boyunca şarjı bitik şekilde bırakmayın. Pil aşırı boşalacak ve bu durum potansiyel şarj sorunlarına yol açacaktır.

Telefonunuzu aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda tutmaktan kaçının. Sürekli yüksek ve düşük sıcaklık altında çalışan akıllı cep telefonlarının bataryaları, uzun vadeli kullanımda ciddi problemler meydana getirebiliyor.

Telefonunuz şarj olurken kullanmamaya özen gösterin. Video ve oyun gibi çok güç tüketen uygulamaları kullanırsanız telefonunuz aşırı güç tüketimi nedeniyle ısınabilir.