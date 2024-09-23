Akıllı bina teknolojileri ve elektrik fuarı 2 Ekim'de İstanbul'da

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılması beklenen etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenecek.

Elektrikli araçlardan sürdürülebilir enerji çözümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan fuar, sektördeki en yeni gelişmeleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Dünya genelinde artan enerji talebi, yenilikçi elektrik çözümleri ve enerji verimliliği sağlayan teknolojilere olan ilgiyi hızla artırıyor. Bu kapsamda, A-Tech 2024'te de LED aydınlatma teknolojileri, akıllı bina sistemleri ve elektrik tasarrufu gibi konulara ilgi bekleniyor.

Çok sayıda yerli yabancı üretici ve satıcı buluşacak

Hem yerli hem de uluslararası üretici ve satıcıların bir araya geleceği etkinlik, Türkiye'nin büyüyen elektrik sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Çevrim içi ücretsiz bilet imkanıyla herkesin katılımına açık olan fuar, yenilikçi dünyaya adım atmak isteyen tüm sektör profesyonelleri ve meraklılarına deneyim vadediyor.

Fuar, aynı zamanda kamu ve özel sektör temsilcilerinin buluştuğu önemli bir etkinlik olma özelliği taşıyor.