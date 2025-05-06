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Bilim Teknoloji
AA 06.05.2025 11:44

5G teknolojisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konser AKM'ye taşındı

Türk Telekom, 5G teknolojisi ile Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne alan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun konserini, gerçek zamanlı olarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) taşıdı.

5G teknolojisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konser AKM'ye taşındı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 5G teknolojisini hayatın her alanına aktarmayı sürdürüyor.

Ana destekçisi olduğu AKM'de sanatseverlere sunduğu yeni teknolojilerle eşsiz deneyimler yaşatan Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni AKM'ye 5G teknolojisi ile bağladı.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun konseri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk defa kullanılan 5G teknolojisi ile AKM'den canlı olarak deneyimlendi.

AKM'de yer alan Türk Telekom Lounge alanında bulunan davetliler, yayını 4K video kalitesinde ve 360 derece görüş açısı sağlayan sanal gerçeklik (VR) gözlüğüyle izleme fırsatı buldu.

"Bu dönüşüme öncülük ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak bu teknolojinin sunduğu imkanları farklı alanlara taşımaya devam ettiklerini kaydetti.

Önal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 5G çalışmaları kapsamında birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini aktararak, "Tarımdan spora, sağlıktan sanata kadar her alanda teknolojiyi ülkemizin dijital geleceği için kullanıyoruz. En yeni teknolojileri geliştirirken geleceğin bağlantı teknolojilerini kullanarak sektörlerin dijital dönüşümünü hızlandırıyor ve bu dönüşüme öncülük ediyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

5G altyapısıyla desteklenen konser yayınının Türk Telekom'un teknoloji birikimini yansıttığını belirten Önal, şu ifadeleri kullandı:

"Ana destekçisi olduğumuz AKM'de yer alan Türk Telekom Lounge alanında kurulan 5G deneyim alanı ile davetliler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser veren ve ana destekçisi olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nu canlı takip etti. Türk Telekom'un 5G gücü ile takip edilen konser yayını, 4K kalitesinde ve 360 derece görüş açısı eşliğinde yapıldı. Türk Telekom olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk 5G deneyimini sunmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesindeki öncü rolümüzü bir kez daha gözler önüne serdik. Türkiye'nin dijitalleşmesindeki öncü rolümüzü sürdürüyor, kullanıcılarımızın 5G'yi deneyimleyebileceği yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz."

Geleceğin sanatçılarına ilham olmayı hedefliyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türk Telekom'un ana desteğiyle hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılının ilk orkestra ve korosu" olarak tanıtılan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen gecenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin yaptı. Alptekin, orkestra ve koronun kuruluş süreciyle eğitim programlarına dair bilgi verdi.

Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün'ün, koro şefliğini ise Hülya Kazan'ın üstlendiği toplulukta, 8-13 yaş grubundaki çocuklar ilgi ve yeteneklerine göre eğitim aldı.

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle kurulan orkestra ve koro, geleceğin sanatçılarına ilham vermeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konseri anısına sınırlı sayıda özel bir plak serisi hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105'inci yıl dönümüne ithafen yalnızca 105 adet basılan plak serisinin ilk nüshası, konserin ardından Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi.

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