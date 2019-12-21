Güvenlik açığı skandallarıyla gündeme gelen sosyal iletişim ağı Facebook'ta milyonlarca kullanıcının kişisel bilgileri açığa çıktı.

Skandal, ABD merkezli bir siber güvenlik şirketinin raporuyla kamuoyuna yansıdı.

267 milyon kullanıcıya ait ad, soyad, telefon numarası ve profil bilgisi gibi kişisel bilgilerden oluşan veri tabanının, yaklaşık iki hafta boyunca internette istismara açık şekilde göründüğü belirtildi.

Veri tabanının izi Vietnam'da bulunurken, bir siber suç örgütüne ait olabileceğine dikkat çekiliyor. Sızdırılan veri tabanındaki kullanıcıların çoğunlukla ABD'den olduğu belirtiliyor.

Facebook sessizliğini koruyor

Güvenlik uzmanları, kullanıcı bilgilerinin Facebook veri tabanından nasıl kopyalandığının ise henüz belirlenemediğini söyledi. Konuya ilişkin Facebook yönetiminden henüz bir açıklama gelmezken, uzmanlar, kullanıcıları gizlilik ayarlarını herkese açık yapmamaları konusunda uyarıyor.

Üst üste skandallarla gündeme gelen Facebook’un daha önce milyonlarca kullanıcının verilerini izinsiz kullandığı ortaya çıkmıştı.

Yine Facebook kullanıcısı 200 milyon kişinin telefon numarası da ifşa olmuştu.

Kaynak: TRT Haber