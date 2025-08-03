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Bilim Teknoloji
TRT Haber 03.08.2025 12:56

13 Türk öğrenciden gururlandıran başarı

Filipinler, Fransa ve Almanya'da düzenlenen bilim olimpiyatlarında Türk öğrenciler altın, gümüş, bronz olmak üzere 12 madalya ve 1 mansiyon ödülü kazandı.

13 Türk öğrenciden gururlandıran başarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası bilim olimpiyatlarında Türk öğrencilerin elde ettiği başarıları paylaştı.

Filipinler’de düzenlenen, 78 ülkeden 296 öğrencinin yarıştığı 36. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda 2 altın, 2 gümüş madalya, Fransa'da düzenlenen, 94 ülkeden 415 öğrencinin yarıştığı 55. Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda 4 bronz madalya, 1 mansiyon ödülü,  Almanya’da düzenlenen, 60 ülkeden 227 öğrencinin yarıştığı 5. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda da 3 gümüş, 1 bronz madalya kazanan öğrencileri tebrik etti.

Kacır sosyal medya hesabından öğrencilerin isimlerine ve resimlerine de yer verdi:

"Öğrencilerimiz bilim olimpiyatlarında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam ediyor. Gençlerimizin kararlılığı ve azmi bizim en büyük gücümüz. Onların her daim yanındayız."

 

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Almanya Fransa Mehmet Fatih Kacır
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