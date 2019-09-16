Atık malzemeleri kullandılar. 3 ayda elektrikli otomobil ürettiler.

Kastamonu Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde okuyan 25 öğrenci hocalarının da desteğiyle zoru başardı.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Ada, "70 bin lira bir maliyet söz konusu oldu. Aracımızın yüzde 90'ın üzerindeki parçası yerli parça. Elektronik devrelerin tamamının tasarımı öğrencilerimize ait." dedi.

"Atabey Gazi" adı verilen otomobil 1 liralık enerji ile 100 kilometre yol kat edebiliyor. Hızı da 100 kilometreye kadar çıkıyor.

Projede görev alan öğrencilerden Buket Atasayar ise, "Kabuğundan elektrik aksamına kadar aracımızın tüm işlemleri ile bizzat biz ilgilendik. Bizim fikirlerimiz ön planda oldu. Hocalarımız pek çok konuda yardımcı oldular. Ekibimiz bu işe çok emek verdi." diye konuştu.

Öğrenciler, ürettikleri arabayla TÜBİTAK'ın düzenlediği Efficiency Challenge yarışmasına katılacak.

Kaynak: TRT Haber