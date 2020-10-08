Ermenistan ordusu, cephe hattına 45 kilometre uzakta olan 156 bin nüfuslu Berde kentine roketatar ve füzelerle saldırı düzenledi.

Ermeni güçlerinin, işgal ettikleri Dağlık Karabağ'dan Berde kentine fırlattıkları füzeler, bir restoran ile ona yakın 2 eve isabet etti.

Kadim Berde adındaki restoranın bahçesine 2'den fazla füzenin düşmesi sonucu, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Bölgede 2 evin yakınına da füzeler düştü ve burada bulunan 2 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın sivil yerleşim merkezlerine yönelik füze ile yaptığı saldırıda, başta restoran olmak üzere evlerde büyük hasarlar oluştu. Saldırıda park halinde olan 2 araç da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırısı nedeniyle oluşan tahribatı TRT Haber görüntüledi.