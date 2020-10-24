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Azerbaycan, Ermenistan'ın tank ve sığınaklarını imha etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerine ait tank, sığınak ve karakolları hava saldırılarıyla imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin yerel saatle 13.00-15.00'te Ağdere ve Ağdam yönünde Ermenistan güçlerine ait 3 tank, 2 sığınak ve 4 karakolu imha ettiği ifade edildi.
Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin, Ermenistan güçlerine hava saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 18:53
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