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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Gubatlı'da bir savaş uçağı imha edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Cephenin Gubatlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağı Azerbaycan Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildi" açıklamasını yaptı.
Tüm cephelerde büyük üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusu, gece yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusuna ağır darbe indirdi.
Azerbaycan Hava Savunma Sistemleri, Ermenistan'a ait bir savaş uçağı ve insansız hava aracını (İHA) vurarak imha etti. Çok sayıda unsuru etkisiz hale getirilen Ermenistan ordusunda disiplin kayboldu. Mevzilerini düzensiz şekilde terk eden Ermenistan birlikleri geri çekildi.
Önemli yükseklikler Azerbaycan ordusunun eline geçti. Azerbaycan ordusu hızla Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında ulaşımı sağlayan Laçın koridoruna doğru ilerliyor.
Çatışmalar Ağdere, Hocavend, Füzuli, Hadrut ve Gubatlı istikametlerinde yoğunlaşmış durumda.
Etiketler: Son Dakika Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 15:23
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