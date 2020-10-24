Tüm cephelerde büyük üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusu, gece yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusuna ağır darbe indirdi.

Azerbaycan Hava Savunma Sistemleri, Ermenistan'a ait bir savaş uçağı ve insansız hava aracını (İHA) vurarak imha etti. Çok sayıda unsuru etkisiz hale getirilen Ermenistan ordusunda disiplin kayboldu. Mevzilerini düzensiz şekilde terk eden Ermenistan birlikleri geri çekildi.

Önemli yükseklikler Azerbaycan ordusunun eline geçti. Azerbaycan ordusu hızla Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında ulaşımı sağlayan Laçın koridoruna doğru ilerliyor.

Çatışmalar Ağdere, Hocavend, Füzuli, Hadrut ve Gubatlı istikametlerinde yoğunlaşmış durumda.