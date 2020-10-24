Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan, Ermenistan güçlerinin saldırısını önledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin saldırısını önlediği ve geri püskürttüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin öğle saatlerinde Sünik-Zengilan yolu istikametinden Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Saldırının Azerbaycan askerlerince önlendiği ve geri püskürtüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren Ermenistan askerlerinden bazılarının esir alındığı bilgisi aktarıldı.
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 18:23
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