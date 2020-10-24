Haber Giriş: Kaynak: AA
Kabil'de eğitim merkezine bombalı saldırı: 18 ölü
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim Merkezine düzenlenen intihar saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti.
Kabil İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser Danış Eğitim Merkezine intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Aryen, saldırıda çoğu öğrenci 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin ise yaralandığını ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırının kendileri tarafından yapılmadığını savundu.
Öte yandan daha önce eylemin bombalı saldırı olduğu açıklanmıştı.
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