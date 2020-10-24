KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Konseyin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Hoşgörü ve kültürler ile dinler arasındaki diyaloğu güçlendirmeye yönelik çabalara odaklanılması gereken bir zamanda, bu tür reddedilen açıklamalar ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren görüntülerin yayınlanması çağrısı yapılıyor."

Dünya liderlerini, düşünürleri ve fikir sahiplerini "İslamofobinin esaretine düşmek yerine öfkeye neden olacak, dinleri ve dini sembolleri küçümseyen nefret söylemini reddetmeye ve Müslümanların duygularına saygı göstermeye" çağıran Hacraf, "Macron'un İslam ve Müslümanlar hakkındaki sorumsuz açıklamaları, halklar arasında nefret kültürünü daha da yayıyor." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.