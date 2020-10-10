Hacıyev, "Masada artık Ermenistan'ın dikte ettirdikleri olmayacak. Mücadele sadece askeri değil, diplomasiyle de yapılır. Nihai hedefimiz Azerbaycan'un toprak bütünlüğünü sağlamak. " ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...