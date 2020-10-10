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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan, geçici ateşkese uymadı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların iki yüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor" dedi.
Hacıyev, "Masada artık Ermenistan'ın dikte ettirdikleri olmayacak. Mücadele sadece askeri değil, diplomasiyle de yapılır. Nihai hedefimiz Azerbaycan'un toprak bütünlüğünü sağlamak. " ifadelerini kullandı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 14:57
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