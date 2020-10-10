Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/e7PIgqVsde — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020

Ermenistan ateşkese uymuyor

Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada ise Ermenistan ordusunun cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı sivil yerleşim birimlerinin de Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu kaydedildi.

Saldırı girişiminin Azerbaycan ordusunca başarıyla engellendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği ifade edildi.