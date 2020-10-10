Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ateşkes ihlaline anında karşılık
Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan hedefini etkisiz hale getirdi.
Ateşkes anlaşması Türkiye saatiyle 11:00'de yürürlüğe girdi. Ancak ateşkes yürürlüğe girdikten kısa süre sonra Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiği duyuruldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, mutabakata rağmen Ermenistan ordusunun cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Bazı sivil yerleşim birimlerinin Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu belirtildi.
Ateşkesi bozan Ermenistan güçlerine ait zırhlı araç imha edildiğine dair görüntü paylaşıldı.
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan ateşkes ihlali ateşkesSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:16
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