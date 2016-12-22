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Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.672
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.511

Puan Durumu

  • Spor Toto Süper Lig
    O G B M A Y Av P
  • 1
    Medipol Başakşehir
    15 10 5 0 30 10 20 35
  • 2
    Beşiktaş
    15 9 5 1 27 13 14 32
  • 3
    Galatasaray
    15 9 3 3 25 15 10 30
  • 4
    Fenerbahçe
    15 8 4 3 31 12 19 28
  • 5
    Bursaspor
    15 8 3 4 19 14 5 27
  • 6
    Atiker Konyaspor
    15 6 6 3 20 15 5 24
  • 7
    Osmanlıspor FK
    15 5 8 2 20 16 4 23
  • 8
    Gençlerbirliği
    15 4 7 4 13 11 2 19
  • 9
    Antalyaspor
    15 5 4 6 14 19 -5 19
  • 10
    Karabükspor
    15 5 3 7 19 23 -4 18
  • 11
    Aytemiz Alanyaspor
    15 5 3 7 21 26 -5 18
  • 12
    Trabzonspor
    15 5 3 7 12 17 -5 18
  • 13
    Kasımpaşa
    15 5 3 7 17 23 -6 18
  • 14
    Akhisar Belediyespor
    15 4 5 6 10 17 -7 17
  • 15
    Çaykur Rizespor
    15 3 4 8 15 26 -11 13
  • 16
    Gaziantepspor
    15 3 2 10 15 26 -11 11
  • 17
    Adanaspor
    15 2 3 10 12 23 -11 9
  • 18
    Kayserispor
    15 2 3 10 12 26 -14 9
  • 1.Lig
    O G B M A Y Av P
  • 1
    Göztepe
    15 8 4 3 25 15 10 28
  • 2
    Sivasspor
    15 8 3 4 24 15 9 27
  • 3
    Yeni Malatyaspor
    15 8 3 4 20 15 5 27
  • 4
    Boluspor
    15 8 2 5 24 21 3 26
  • 5
    Eskişehirspor
    15 8 4 3 28 19 9 25
  • 6
    Ümraniyespor
    15 6 4 5 20 15 5 22
  • 7
    Balıkesirspor
    15 5 6 4 24 16 8 21
  • 8
    Giresunspor
    15 5 6 4 19 14 5 21
  • 9
    Altınordu
    15 5 6 4 22 20 2 21
  • 10
    Denizlispor
    15 6 3 6 21 18 3 18
  • 11
    Büyükşehir Gaziantepspor
    15 5 3 7 18 21 -3 18
  • 12
    Adana Demirspor
    15 4 8 3 18 18 0 17
  • 13
    Şanlıurfaspor
    15 4 5 6 15 15 0 17
  • 14
    Bandırmaspor
    15 3 5 7 15 21 -6 14
  • 15
    Elazığspor
    15 5 4 6 14 13 1 13
  • 16
    Manisaspor
    15 3 6 6 14 23 -9 12
  • 17
    Samsunspor
    15 2 5 8 5 21 -16 11
  • 18
    Mersin İdmanyurdu
    15 2 3 10 11 37 -26 6
﻿
  Spor Toto Süper Lig O G B M P
1 Medipol Başakşehir 15 10 5 0 35
2 Beşiktaş 15 9 5 1 32
3 Galatasaray 15 9 3 3 30
4 Fenerbahçe 15 8 4 3 28
5 Bursaspor 15 8 3 4 27
6 Atiker Konyaspor 15 6 6 3 24
7 Osmanlıspor FK 15 5 8 2 23
8 Gençlerbirliği 15 4 7 4 19
9 Antalyaspor 15 5 4 6 19
10 Karabükspor 15 5 3 7 18
11 Aytemiz Alanyaspor 15 5 3 7 18
12 Trabzonspor 15 5 3 7 18
13 Kasımpaşa 15 5 3 7 18
14 Akhisar Belediyespor 15 4 5 6 17
15 Çaykur Rizespor 15 3 4 8 13
16 Gaziantepspor 15 3 2 10 11
17 Adanaspor 15 2 3 10 9
18 Kayserispor 15 2 3 10 9
Ayrıntılı puan tablosu
Spor Toto Süper Lig
17 / 12 Medipol Başakşehir 1-0 Trabzonspor
17 / 12 Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş
18 / 12 Karabükspor 1-1 Atiker Konyaspor
18 / 12 Gaziantepspor 1-2 Çaykur Rizespor
18 / 12 Adanaspor 2-1 Kayserispor
18 / 12 Aytemiz Alanyaspor 0-0 Akhisar Belediyespor
18 / 12 Osmanlıspor FK 2-2 Galatasaray
19 / 12 Bursaspor 2-1 Antalyaspor
19 / 12 Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği
Ayrıntılı fikstur tablosu
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