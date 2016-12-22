Kar Yağışlı
-
Dolar: 3.513
Euro: 3.672
-
BIST: 77404.74
Altın: 127.511
Puan Durumu
-
1
Medipol Başakşehir
15
10
5
0
30
10
20
35
-
2
Beşiktaş
15
9
5
1
27
13
14
32
-
3
Galatasaray
15
9
3
3
25
15
10
30
-
4
Fenerbahçe
15
8
4
3
31
12
19
28
-
5
Bursaspor
15
8
3
4
19
14
5
27
-
6
Atiker Konyaspor
15
6
6
3
20
15
5
24
-
7
Osmanlıspor FK
15
5
8
2
20
16
4
23
-
8
Gençlerbirliği
15
4
7
4
13
11
2
19
-
9
Antalyaspor
15
5
4
6
14
19
-5
19
-
10
Karabükspor
15
5
3
7
19
23
-4
18
-
11
Aytemiz Alanyaspor
15
5
3
7
21
26
-5
18
-
12
Trabzonspor
15
5
3
7
12
17
-5
18
-
13
Kasımpaşa
15
5
3
7
17
23
-6
18
-
14
Akhisar Belediyespor
15
4
5
6
10
17
-7
17
-
15
Çaykur Rizespor
15
3
4
8
15
26
-11
13
-
16
Gaziantepspor
15
3
2
10
15
26
-11
11
-
17
Adanaspor
15
2
3
10
12
23
-11
9
-
18
Kayserispor
15
2
3
10
12
26
-14
9
-
1
Göztepe
15
8
4
3
25
15
10
28
-
2
Sivasspor
15
8
3
4
24
15
9
27
-
3
Yeni Malatyaspor
15
8
3
4
20
15
5
27
-
4
Boluspor
15
8
2
5
24
21
3
26
-
5
Eskişehirspor
15
8
4
3
28
19
9
25
-
6
Ümraniyespor
15
6
4
5
20
15
5
22
-
7
Balıkesirspor
15
5
6
4
24
16
8
21
-
8
Giresunspor
15
5
6
4
19
14
5
21
-
9
Altınordu
15
5
6
4
22
20
2
21
-
10
Denizlispor
15
6
3
6
21
18
3
18
-
11
Büyükşehir Gaziantepspor
15
5
3
7
18
21
-3
18
-
12
Adana Demirspor
15
4
8
3
18
18
0
17
-
13
Şanlıurfaspor
15
4
5
6
15
15
0
17
-
14
Bandırmaspor
15
3
5
7
15
21
-6
14
-
15
Elazığspor
15
5
4
6
14
13
1
13
-
16
Manisaspor
15
3
6
6
14
23
-9
12
-
17
Samsunspor
15
2
5
8
5
21
-16
11
-
18
Mersin İdmanyurdu
15
2
3
10
11
37
-26
6
Ayrıntılı puan tablosu
|
|Spor Toto Süper Lig
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Medipol Başakşehir
|15
|10
|5
|0
|35
|2
|Beşiktaş
|15
|9
|5
|1
|32
|3
|Galatasaray
|15
|9
|3
|3
|30
|4
|Fenerbahçe
|15
|8
|4
|3
|28
|5
|Bursaspor
|15
|8
|3
|4
|27
|6
|Atiker Konyaspor
|15
|6
|6
|3
|24
|7
|Osmanlıspor FK
|15
|5
|8
|2
|23
|8
|Gençlerbirliği
|15
|4
|7
|4
|19
|9
|Antalyaspor
|15
|5
|4
|6
|19
|10
|Karabükspor
|15
|5
|3
|7
|18
|11
|Aytemiz Alanyaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|12
|Trabzonspor
|15
|5
|3
|7
|18
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|3
|7
|18
|14
|Akhisar Belediyespor
|15
|4
|5
|6
|17
|15
|Çaykur Rizespor
|15
|3
|4
|8
|13
|16
|Gaziantepspor
|15
|3
|2
|10
|11
|17
|Adanaspor
|15
|2
|3
|10
|9
|18
|Kayserispor
|15
|2
|3
|10
|9
Ayrıntılı fikstur tablosu
|Spor Toto Süper Lig
|17 / 12
|Medipol Başakşehir
|1-0
|Trabzonspor
|17 / 12
|Kasımpaşa
|2-1
|Beşiktaş
|18 / 12
|Karabükspor
|1-1
|Atiker Konyaspor
|18 / 12
|Gaziantepspor
|1-2
|Çaykur Rizespor
|
|
|
|
|
|
|
|18 / 12
|Adanaspor
|2-1
|Kayserispor
|18 / 12
|Aytemiz Alanyaspor
|0-0
|Akhisar Belediyespor
|18 / 12
|Osmanlıspor FK
|2-2
|Galatasaray
|19 / 12
|Bursaspor
|2-1
|Antalyaspor
|19 / 12
|Fenerbahçe
|3-0
|Gençlerbirliği
TRT HABER SOSYAL AĞLARDA
-
TRT HABER Facebook'ta
-
TRT HABER Twitter'da
-
TRT HABER Google +1'da