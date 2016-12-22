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15. Hafta Lig fikstürü
-
17 / 12
Medipol Başakşehir
1
-
0
Trabzonspor
-
17 / 12
Kasımpaşa
2
-
1
Beşiktaş
-
18 / 12
Karabükspor
1
-
1
Atiker Konyaspor
-
18 / 12
Gaziantepspor
1
-
2
Çaykur Rizespor
-
18 / 12
Adanaspor
2
-
1
Kayserispor
-
18 / 12
Aytemiz Alanyaspor
0
-
0
Akhisar Belediyespor
-
18 / 12
Osmanlıspor FK
2
-
2
Galatasaray
-
19 / 12
Bursaspor
2
-
1
Antalyaspor
-
19 / 12
Fenerbahçe
3
-
0
Gençlerbirliği
Ayrıntılı puan tablosu
|
|Spor Toto Süper Lig
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Medipol Başakşehir
|15
|10
|5
|0
|35
|2
|Beşiktaş
|15
|9
|5
|1
|32
|3
|Galatasaray
|15
|9
|3
|3
|30
|4
|Fenerbahçe
|15
|8
|4
|3
|28
|5
|Bursaspor
|15
|8
|3
|4
|27
|6
|Atiker Konyaspor
|15
|6
|6
|3
|24
|7
|Osmanlıspor FK
|15
|5
|8
|2
|23
|8
|Gençlerbirliği
|15
|4
|7
|4
|19
|9
|Antalyaspor
|15
|5
|4
|6
|19
|10
|Karabükspor
|15
|5
|3
|7
|18
|11
|Aytemiz Alanyaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|12
|Trabzonspor
|15
|5
|3
|7
|18
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|3
|7
|18
|14
|Akhisar Belediyespor
|15
|4
|5
|6
|17
|15
|Çaykur Rizespor
|15
|3
|4
|8
|13
|16
|Gaziantepspor
|15
|3
|2
|10
|11
|17
|Adanaspor
|15
|2
|3
|10
|9
|18
|Kayserispor
|15
|2
|3
|10
|9
Ayrıntılı fikstur tablosu
|Spor Toto Süper Lig
|17 / 12
|Medipol Başakşehir
|1-0
|Trabzonspor
|17 / 12
|Kasımpaşa
|2-1
|Beşiktaş
|18 / 12
|Karabükspor
|1-1
|Atiker Konyaspor
|18 / 12
|Gaziantepspor
|1-2
|Çaykur Rizespor
|
|
|
|
|
|
|
|18 / 12
|Adanaspor
|2-1
|Kayserispor
|18 / 12
|Aytemiz Alanyaspor
|0-0
|Akhisar Belediyespor
|18 / 12
|Osmanlıspor FK
|2-2
|Galatasaray
|19 / 12
|Bursaspor
|2-1
|Antalyaspor
|19 / 12
|Fenerbahçe
|3-0
|Gençlerbirliği
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