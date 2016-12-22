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Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

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15. Hafta Lig fikstürü

  • Spor Toto Süper Lig
  • 17 / 12
    Medipol Başakşehir
    1 - 0
    Trabzonspor
  • 17 / 12
    Kasımpaşa
    2 - 1
    Beşiktaş
  • 18 / 12
    Karabükspor
    1 - 1
    Atiker Konyaspor
  • 18 / 12
    Gaziantepspor
    1 - 2
    Çaykur Rizespor
  • 18 / 12
    Adanaspor
    2 - 1
    Kayserispor
  • 18 / 12
    Aytemiz Alanyaspor
    0 - 0
    Akhisar Belediyespor
  • 18 / 12
    Osmanlıspor FK
    2 - 2
    Galatasaray
  • 19 / 12
    Bursaspor
    2 - 1
    Antalyaspor
  • 19 / 12
    Fenerbahçe
    3 - 0
    Gençlerbirliği
Önceki Hafta Önceki Hafta
﻿
  Spor Toto Süper Lig O G B M P
1 Medipol Başakşehir 15 10 5 0 35
2 Beşiktaş 15 9 5 1 32
3 Galatasaray 15 9 3 3 30
4 Fenerbahçe 15 8 4 3 28
5 Bursaspor 15 8 3 4 27
6 Atiker Konyaspor 15 6 6 3 24
7 Osmanlıspor FK 15 5 8 2 23
8 Gençlerbirliği 15 4 7 4 19
9 Antalyaspor 15 5 4 6 19
10 Karabükspor 15 5 3 7 18
11 Aytemiz Alanyaspor 15 5 3 7 18
12 Trabzonspor 15 5 3 7 18
13 Kasımpaşa 15 5 3 7 18
14 Akhisar Belediyespor 15 4 5 6 17
15 Çaykur Rizespor 15 3 4 8 13
16 Gaziantepspor 15 3 2 10 11
17 Adanaspor 15 2 3 10 9
18 Kayserispor 15 2 3 10 9
Ayrıntılı puan tablosu
Spor Toto Süper Lig
17 / 12 Medipol Başakşehir 1-0 Trabzonspor
17 / 12 Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş
18 / 12 Karabükspor 1-1 Atiker Konyaspor
18 / 12 Gaziantepspor 1-2 Çaykur Rizespor
18 / 12 Adanaspor 2-1 Kayserispor
18 / 12 Aytemiz Alanyaspor 0-0 Akhisar Belediyespor
18 / 12 Osmanlıspor FK 2-2 Galatasaray
19 / 12 Bursaspor 2-1 Antalyaspor
19 / 12 Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği
Ayrıntılı fikstur tablosu
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