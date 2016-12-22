TRT'ye ödül

Türk Eczacılar Birliği Basın Ödülleri sahiplerini buldu. İki yılda bir düzenlenen törende TRT Haber'in başarılı programı "Sağlık Olsun", en iyi sağlık…

'Acımız büyük ama öfkemiz daha büyük'

Başbakan Binali Yıldırım: "Türkiye'yi durdurmak isteyen içeride ve dışarıdaki ihanet odaklarının yaptıklarına zerre kadar itibar etmiyor pabuç…

'200'e yakın DEAŞ'lı terörist öldürüldü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili, "16 şehidimiz oldu, 200'e yakın DEAŞ'lı orada öldürüldü." dedi.

Bakan Müezzinoğlu'ndan taşeron açıklaması

TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,…

Sarıkamış Harekatı

Ağıtlardan, kitaplardan taşan hüznün adı... Binlerce vatan evladının nefesinin buz tutuğu, Türk tarihinin hazin sayfası Sarıkamış...

Aynı yolda 8 kez radara yakalandı

Zonguldak'ta yaşayan Ayhan Öztürk, otomobili ile memleketi Ordu'ya giderken 4, evine dönerken de 4 kez hız sınırını aştığı için radara yakalanarak…

Suriye'de eğitim için yeni bir alternatif: Mobil okul

Suriye'deki Dera ve Kuneytra'daki mülteci kamplarında başlatılan "mobil okul" uygulamasıyla, iç savaşın akamete uğrattığı eğitim ve öğretim hayatının…

"Yine olsa yine o otobüse binerdim"

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Er Hidayet Canbolat, tedavisinin ardından memleketi Çorum'un Alaca ilçesindeki babaevine getirildi.

Sürünerek girdi, 25 bin TL çaldı

Manisa’da sürünerek girdiği bir mağazadan 25 bin liraya yakın para ve mağazanın güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan hırsız kayıplara karıştı.…