Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Muğla'da vatandaşlar, sonbaharda denize girmenin keyfini yaşadı.

"Sakin kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde vatandaşlar, güneşlenip kitap okuyarak, güzel havanın keyfini çıkardı.

Yakın illerden günübirlik turlarla Akyaka'ya gelen yerli turistler, Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'nde düzenlenen tekne turlarına katıldı. Bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmı da kanoya bindi.

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde de tatilciler günübirlik tekne turlarıyla kanalı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu. Kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, burada güneşlenerek denize girdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar da denizin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar, dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında denize girerken, bazıları kumsalda güneşlendi.

Macera tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayıp Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu. Yamaç paraşütçülerinin gökyüzünde oluşturduğu görüntüyü, kumsalda güneşlenen vatandaşlar ilgiyle izledi.