  • 14 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.638
    EURO 4.318
  • BIST 106225.69
    ALTIN 152.321
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Vatandaşlar sonbaharda denize girmenin keyfini yaşadı

Vatandaşlar sonbaharda denize girmenin keyfini yaşadı

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Muğla'da vatandaşlar, sonbaharda denize girmenin keyfini yaşadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vatandaşlar sonbaharda denize girmenin keyfini yaşadı

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Muğla'da vatandaşlar, sonbaharda denize girmenin keyfini yaşadı.

"Sakin kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde vatandaşlar, güneşlenip kitap okuyarak, güzel havanın keyfini çıkardı.

Yakın illerden günübirlik turlarla Akyaka'ya gelen yerli turistler, Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'nde düzenlenen tekne turlarına katıldı. Bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmı da kanoya bindi.

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde de tatilciler günübirlik tekne turlarıyla kanalı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu. Kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, burada güneşlenerek denize girdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar da denizin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar, dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında denize girerken, bazıları kumsalda güneşlendi.

Macera tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayıp Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu. Yamaç paraşütçülerinin gökyüzünde oluşturduğu görüntüyü, kumsalda güneşlenen vatandaşlar ilgiyle izledi.

Etiketler: hava sıcaklığı, deniz, sonbahar, Muğla
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER