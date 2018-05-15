Türkiye şampiyonu otizmli sporcunun hedefi milli takım

Beden hareketlerini kontrol edebilmek için 2015 yılında ailesinin teşvikiyle yüzmeye başlayan otizmli Selim Kerem Serbest, aradan geçen 3 yılda kendini geliştirdi.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbest stilde şampiyon olan Selim Kerem, 3 yıl boyunca verdiği emeğinin karşılığını aldı.

Kazandığı şampiyonlukla ailesini gururlandıran Selim Kerem, Milli Takım'a girmeyi hedefliyor.

"Emeklerimizin karşılığını almaya başladık"

Kerem'in annesi Semiha Serbest, 3 yıl önce bu yola koyulduklarını söyledi.

Kerem'in dünya çapında bir yüzücü olmasını istediğini belirten anne Serbest, "Emeklerimizin karşılığını ufak ufak almaya başladık. Tek hedefim Kerem'in dünya şampiyonu olması. Yüzmeye beden hareketlerini özellikle kontrol edebilmesi açısından başlamıştık. Normal bireylere göre tabii ki zorlukları oluyor alışması açısından" dedi.

Kerem'in yüzmeye başladıktan sonra boyunun uzadığını, akademik yönden daha başarılı olduğunu anlatan anne Serbest, şunları söyledi:

"Kerem Türkiye şampiyonu olmadan önce başka bir şampiyonaya seçilme evresi olmuştu, ilk defa yarışa katılmıştı, çok gururlanmıştım Türkiye şampiyonu olduğu için. O gururu yaşayınca hedeflerimiz daha bir büyüdü. Önümüzdeki hedefimiz Avrupa sonra dünya şampiyonası. İnşallah elde edeceğiz."

"Çok kısa bir zamanda böyle bir şampiyonluk aldı"

Yüzme antrenörü Özlem Özkan da, Kerem'in verimli bir antrenman yapabildiği takdirde iyi dereceler alacağını belirtti.

"Şampiyon olmasından dolayı Kerem ve kendim adına çok mutluyum. Çok kısa bir zamanda böyle bir şampiyonluk aldı, çok mutluyuz. Kerem'i kesinlikle Milli Takım'da görüyorum. Şu anda Kerem 10 yaşında. 13 yaşında milli takım seçmelerine kesinlikle gideceğini düşünüyorum ki derecelerimiz şu anda çok çok iyi gidiyor. Onun haricinde antrenman sayılarımızı artırarak, ekstra destekler alarak, hafif de sosyalleşerek birçok güzel yere geleceğini düşünüyorum Kerem'in."

Özkan, bu sezon başka bir yarış olmadığını, önümüzdeki sezon için hazırlıklar yapacaklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Çünkü 2008'li olarak tek çocuğumuz Kerem, o yüzden seneye hazırlanacağız. Kısa bir süre içerisinde yarışımız yok. Bu sezonu güzel bir şekilde kapattık, Türkiye şampiyonu olduk. Şimdi artık Kerem kamp sürecine girecek, önümüzdeki sezon yarışları için hazırlanacağız. En büyük hedefimiz 3 yıl sonra milli takıma girmek."

Kaynak: AA