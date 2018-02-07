Troleybüs, İstanbul için nostalji, onun için direksiyonda geçen yılların anıları demek

1950'li yılların sonunda elektrikli tramvaylar İstanbul'un ulaşım ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalınca 1957 yılında İtalya'dan ilk troleybüsler sipariş edildi.

45 kilometre uzunluğunda ilk hat olan Topkapı-Eminönü 1961'de hizmete açıldı. Daha sonra buna yeni hatlar eklendi.

O yıllarda troleybüsleri kullanacak şoförler İETT içinde özenle seçildi. Onlardan biri de Şerif Subaşı’ydı.

Şerif Subaşı bugün 87 yaşında.

Emekli olalı 40 yıl oldu ama troleybüs direksiyonunda geçen günlerini ilk günkü heyecanla anlatıyor. Trafikten kaldırılmalarına ise hala çok üzgün.

Troleybüslerin 1980’lerde kaldırılma nedeni olarak elektrik kesintileri ve araç arızaları gösterildi. Ancak Şerif Subaşı’na göre bu arızların kaynağı insan.

“Gerekli olmayan yerlerde bile sürekli olarak motora elektrik verirsen doğal olarak Troleybüs arıza yapar. Zaten bir kere elektrik verdiğin zaman o seni 200 metre götürüyor".

Troleybüs kullanmak her şoförün harcı değil diyor ve ekliyor “Troleybüs ilgi ister, bakım ister. Bana göre boş vermişlik ve bilgisizlikten dolayı İstanbul'un en güzel ulaşım aracını kaldırdılar.”

Şerif Subaşı troleybüsün İstanbul’da bugüne kadar kullanılmış en ucuz ulaşım aracı olduğunu söylüyor ve bugün yeniden kullanılsa İstanbul trafiğini rahatlatacağını iddia ediyor.

“Elektrik kullandığı için en ucuz araç Troleybüs. Bugün Troleybüs İstanbul'a tekrar gelse ulaşım masrafları yarı yarıya ucuzlar.”

Şerif Subaşı İETT’de 25 yıl çalıştı. Bu süre boyunca hiç ceza yemedi, tek bir kazaya bile karışmadı. Bunu o dönemin şoförlerinin kurallara sıkı sıkıya bağlı olmasına dayandırıyor.

Subaşı’na göre yolcuya saygının kalmadığı, insan hayatının hiçe sayıldığı, tek elle otobüs kullanıldığı zamanlardayız.

“Bizim zamanımızda saygımızdan gömleğimizin bir düğmesini çözemezdik.”

Hala araç kullanabiliyor. Hatta 85 yaşında otomobiline atlayıp İstanbul’dan Batum’a 1250 kilometre direksiyon sallamış. Ancak çocukları endişe ediyor diye otomobilini geçtiğimiz yıl satmak zorunda kalmış.

Bugün şoför koltuğundan kalkmış olabilir, ama onun araç kullanma sevgisinde en küçük bir azalma yok.

"Dünyaya tekrar gelsem yine troleybüs şoförü olurdum".



