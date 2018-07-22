Tır şoförlüğünü bırakıp keçi çiftliği kurdu

Yıllarca yaptığı tır şoförlüğüyle evinin geçimini sağlayan 41 yaşındaki Süleyman Öztürk, hayatının büyük bir bölümünü ailesinden uzakta yollarda geçirdi. Tır şoförlüğünü bıraktıktan sonra yaşadığı stresi unutmak için 3 keçi satın alan Öztürk, kısa sürede keçi sayısını 200'e çıkararak ilçenin en büyük keçi üreticilerinden biri oldu.

Öztürk, mutluluğu keçi yetiştirmekte bulduğunu ifade etti.

Sabah erken saatlerde kalktığını anlatan Öztürk, "Her sabah keçilerimi otlatmaya çıkarıyorum. Daha sonra ahırda bakımlarını yapıp, yemlerini veriyorum. Süt sağımlarını yapıyorum" dedi.

Şoförlük yaparken haftada bir ya da iki gün evine gidebildiğini, şimdi ise her gün evde olduğu için ailesiyle daha fazla zaman geçirdiğini dile getiren Öztürk, doğayla iç içe olduğunu ve huzurlu bir hayatın içerisinde mutluluğu doyasıya yaşadığını ifade etti.

"Kendi de biz de rahatladık"

Öztürk, çok fazla süt satışı yapamadığı için maddi anlamda fazla bir kazancı olmasa da stresle başa çıkmayı öğrendiğini belirterek, "Hayvanlarla uğraşmak saatlerce yol gitmekten ve gurbet elde dolaşmaktan çok daha zevkli. Keçi yetiştirmeye başlamakla sinir ve stresten de kurtuldum" diye konuştu.

Baba Hasan Öztürk ise, oğlunun şoförlüğü bırakıp keçi yetiştirmeye başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Oğlunun yaşadığı stresi, uzun yola çıktığında kendilerinin de yaşadığına değinen Öztürk, "Her gün kaza yapacak endişesi taşıyorduk. Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorduk. Şimdi kendi de biz de rahatladık. Artık her gün eşiyle, çocuklarının yanında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA