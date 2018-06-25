Tek bir kişi için dizayn edilen 'kapsül oteller'

Az alana çok insan sığdırmak... Japonya'da 1979'dan beri bu yapılıyor.

Yüksek kiralara karşı düşünülen kapsül oteller, genellikle tek bir kişi için dizayn ediliyor, ucuz ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor.

Kapsüllerde ne bir dolap ne bir zemin ne de bir masa var... Kapalı alan korkusu (klostrofobi) olanların pek de tercih etmek isteyeceği bir yer değil.

Her kapsülde bir yatak, priz, televizyon ve değerli eşyaların saklanması için küçük bir kutu bulunuyor. Televizyon diğer misafirlerin rahatsız olmaması için kulaklıkla kullanılıyor. Odada bulunmayan dolap ise koridorlarda yer alıyor. Aynı zamanda otellerde ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunuluyor.

Bir kişinin veya bir çiftin kalabileceği şekilde hazırlanan kapsüller, kadınlar ve erkekler için koridorlara ayrılıyor.

Ayrıca bu kapsüllerin bulunduğu koridorlara girmeden önce, ayakkabı çıkarmak ve otelin verdiği terlikleri giymek gerekiyor.

Fiyatları 10-50 euro arasında değişiyor

Genellikle iki katlı olan kapsüller, 1 kişiye yetecek ölçüde dizayn edildiği için kollar açıldığında duvara dokunulabiliyor.

Bu otellerin en büyük avantajı, ucuzluğu nedeniyle tercih edilen hostellere benzer fiyat yapısına sahip olması. Kapsül fiyatları genellikle 10-50 euro arası değişiyor.

Bir bakıma otel anlayışını değiştiren bu oteller, farklı bir deneyim yaşamak isteyenlerin tercih ettiği bir yer.

Kapsül oteller, son birkaç yıldır Japonya dışındaki ülkelerde de hizmete sunulmaya başladı. Bunlardan birkaçı Rusya, Avustralya, Hollanda, Malezya ve Hong Kong.

Kaynak: TRT Haber, Associated Press