  • 23 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tarihi kentte kuşlara ev

Tarihi kentte kuşlara ev

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük Safranbolu'da, Safranbolu evi görünümünde "kuş evleri" yapıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tarihi kentte kuşlara ev

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kuşlar için tarihi Safranbolu evi görünümünde "kuş evleri" inşa edildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce belediye tarafından kentin çeşitli yerlerine kediler için evler konulduğunu söyledi.

Kuşların her türlü hava koşulundan korunması için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade eden Ürkmezer, "Belediye olarak rutin çalışmalarımızın yanında özellikle sokak hayvanlarını korumayı da kendimize bir görev sayıyoruz." dedi. 

"Kedi evleri yerleştirmeleri de sürüyor"

Ürkmezer, bölgenin en kapsamlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin yanı sıra, Safranbolu evi tarzında kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen ve yoğun talep alan kedi evlerinin de talebe göre yerleştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 

"Çalışmayı devam ettireceğiz"

Safranbolu evi tarzında kuş evleri çalışması gerçekleştirerek kuşlara barınma olanağı sağladıklarını aktaran Ürkmezer, "Hayvanlarımızı korumayı ve onların can güvenliklerini gözetmeyi önemsiyoruz. Aynı çalışmayı kentimizin çeşitli bölgelerinde devam ettireceğiz." dedi.

Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan kuş evlerinden ilki Kıranköy mevkisine konuldu. Kentin çeşitli yerlerine de kuş evi konulacak.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER