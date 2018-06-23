Tarihi kentte kuşlara ev

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kuşlar için tarihi Safranbolu evi görünümünde "kuş evleri" inşa edildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce belediye tarafından kentin çeşitli yerlerine kediler için evler konulduğunu söyledi.

Kuşların her türlü hava koşulundan korunması için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade eden Ürkmezer, "Belediye olarak rutin çalışmalarımızın yanında özellikle sokak hayvanlarını korumayı da kendimize bir görev sayıyoruz." dedi.

"Kedi evleri yerleştirmeleri de sürüyor"

Ürkmezer, bölgenin en kapsamlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin yanı sıra, Safranbolu evi tarzında kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen ve yoğun talep alan kedi evlerinin de talebe göre yerleştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Çalışmayı devam ettireceğiz"

Safranbolu evi tarzında kuş evleri çalışması gerçekleştirerek kuşlara barınma olanağı sağladıklarını aktaran Ürkmezer, "Hayvanlarımızı korumayı ve onların can güvenliklerini gözetmeyi önemsiyoruz. Aynı çalışmayı kentimizin çeşitli bölgelerinde devam ettireceğiz." dedi.

Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan kuş evlerinden ilki Kıranköy mevkisine konuldu. Kentin çeşitli yerlerine de kuş evi konulacak.

Kaynak: AA