Suriyeli anne, kızı Tuana'ya hayat verdi

Halep'te yaşayan Raşit Dilbar ve Yerin Kara Muhammed çifti, Beşşar Esed rejimi güçlerinin 5 yıl önce şehirlerini kuşatmasının ardından Türkiye'ye geldi.

İstanbul'a gelen Suriyeli çiftin 3 yıl önce Tuana isimli çocukları doğdu. Konfeksiyon atölyesinde çalışan baba Dilbar'ın İzmir'de iş bulmasının ardından aile, bu şehre yerleşti.

Geçen hafta yüksek ateş nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tuana'ya karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Tuana, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kızının durumuna çok üzülen anne Yerin Kara Muhammed, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Bölümü'ne başvurarak kızı için bağışçı olmak istedi.

Tetkiklerde nakil için engeli olmayan anneden alınan doku, başarılı şekilde Tuana'ya nakledildi.

"Kızım için hiç düşünmedim"

Yerin Kara Muhammed, bir anne olarak çok zor günler yaşadığını, kızını yeniden hayata bağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Doktorlara kızımla kan grubumun aynı olduğunu söyledim. Onlarda bana 'kızına karaciğerini vermek ister misiniz' diye sordular. Bende 'isterseniz şu an bile verebilirim' dedim."

Muhammed, kızını ameliyat olduktan sonra yoğun bakımda sağlıklı gördüğünde çok mutlu olduğunu anlattı.

"Kızım için her şeyi yaparım. Gerekirse 10 kere bile ameliyat olurum. Geçirdiğim bu ameliyatta hiç ağrı hissetmedim. Çünkü kızım sağlığına kavuştu. Ona ikinci bir hayat verdim. Çok sevinçliyim. Türkiye bize en zor günümüzde kucak aştı. Doktorlar çocuğumun iyileşmesi için seferber oldular. Kızım sağlığına kavuştu."

"Türkiye Cumhuriyeti bize her zaman sahip çıktı"

34 yaşındaki baba Raşit Dilbar, Türk doktorların hızlı bir şekilde karar vererek kızını ameliyata aldığından bahsederek, "Kızımın ve eşimin sağlık durumu çok iyi. Türkiye'den Allah razı olsun, bize her zaman sahip çıktı" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Murat Zeytunlu ise, 3 yaşındaki kıza 4 saat süren ameliyatla karaciğer dokusunu naklettiklerini, anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA