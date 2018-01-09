Simitçi Ayhan'dan doğudaki çocuklar için bot kampanyası

Kocaeli’nin Derince ilçesinde simitçilik yaparak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, tüm dünyaya örnek bir davranış sergiledi. Televizyonda okula ayakkabısız ya da çok eski ayakkabılarla gittiğini gördüğü çocuklar için bot kampanyası başlattı. Başlattığı kampanyayı üzerinde “Minik bedenlerin minik ayakları üşümesin” yazan tişörtüyle gezerek duyurdu.

Derince esnafı Erkan’ın kampanyası için bir oldu

Derince esnafı ve halkından da büyük destek kampanya sayesinde 200 çiftin üzerinde bot topladı.

Toplanan botlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından teslim alınıp, ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak. Botlar okullar ikinci döneme başlamadan önce iki, üç gün önce yola çıkacak.

Kaynak: İHA