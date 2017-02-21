Turizme katkı sağlamak ve tarihi değerleri korumak adına başlatılan "Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi" çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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