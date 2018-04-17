Robotik köpek "Bisküvi" bakımevindeki yaşlılara destek oluyor



“Bisküvi” isimli robotik bir köpek, İngiliz bakımevi Templeman House’ta yaşayan yaşlılarla birlikte harika zaman geçiriyor.

Onların sevgisine karşılık patisini veriyor ve yaşlılara en güzel anılarını hatırlatıyor.

99 yaşındaki Ron Grantham da Templeman'de yaşıyor.

Grantham, en mutlu anılarını köpeği Spot ile balık avladığı günler olarak hatırlıyor. Şimdiyse bu anılarını yaşlıları ziyaret eden Bisküvi'yle yeniden yaşıyor.

Bisküvi sayesinde bakımevinde yaşayan sakinler, bakıcılarla daha iyi iletişim kurabiliyor.

Bakımevi yöneticisi Deanna Barnes, Bisküvi'nin hastaları daha iyi tanımaya yardımcı olduğunu anlatıyor:

“Bugün, Ron'un, işini bitirdiğinde balık tutmaya gittiğini ve köpekleri tarlada avlanırken, buralarda bulunduğunu öğrendim. Bunu daha önce bilmiyorduk. Belli ki köpek, üzerlerinde yansıtabilecekleri ve bize anlatabilecekleri hatıralar getiriyor. ”

Bisküvi, 2 metre boyunda ve ‘labradoodle’ gibi görünüyor. Vücudu, bir insan onunla etkileşime girdiğinde tepki vermesine izin veren çeşitli sensörler ile donatıldı. Sentetik kürkle sarılmış bir plastik, kablo ve sensör koleksiyonundan başka bir şey olmamasına rağmen, sakinler hala ona karşı sevgi besliyor.

Templeman ve İngiltere'nin güneyindeki diğer bakım evlerinin sahibi olan Genel Müdür Yardımcısı Simon Bird, Bisküvi’nin stres ve endişeyi azaltmada etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Özellikle stresli veya çok endişeli olan sakinlerimiz olduğunda, yönetici veya personel Bisküvi'yi de alıp onları dışarı çıkarıyor. O gerçekten iyi bir dikkat dağıtıcı ve burada yaşayan sakinlerimizin stres seviyelerini azaltıyor.”

Ayrıca yöneticiler, Bisküvi’nin birçok sosyal etkileşimi, hafızayı teşvik ettiğini de fark etti.

Kaynak: Reuters

