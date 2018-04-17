  • 17 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.124
    EURO 5.114
  • BIST 108689.72
    ALTIN 177.803
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Robotik köpek "Bisküvi" bakımevindeki yaşlılara destek oluyor

Robotik köpek "Bisküvi" bakımevindeki yaşlılara destek oluyor

İngiltere'de bir yaşlı bakımevinde yaşayan sakinler, robotik köpek "Bisküvi" ile vakit geçiriyor. Köpekle vakit geçiren yaşlılar, kendilerini daha iyi hissediyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Robotik köpek &quot;Bisküvi&quot; bakımevindeki yaşlılara destek oluyor


“Bisküvi” isimli robotik bir köpek, İngiliz bakımevi Templeman House’ta yaşayan yaşlılarla birlikte harika zaman geçiriyor.

Onların sevgisine karşılık patisini veriyor ve yaşlılara en güzel anılarını hatırlatıyor.

99 yaşındaki Ron Grantham da Templeman'de yaşıyor.

Grantham, en mutlu anılarını köpeği Spot ile balık avladığı günler olarak hatırlıyor. Şimdiyse bu anılarını yaşlıları ziyaret eden Bisküvi'yle yeniden yaşıyor.

Bisküvi sayesinde bakımevinde yaşayan sakinler, bakıcılarla daha iyi iletişim kurabiliyor.

Bakımevi yöneticisi Deanna Barnes, Bisküvi'nin hastaları daha iyi tanımaya yardımcı olduğunu anlatıyor:

“Bugün, Ron'un, işini bitirdiğinde balık tutmaya gittiğini ve köpekleri tarlada avlanırken, buralarda bulunduğunu öğrendim. Bunu daha önce bilmiyorduk. Belli ki köpek, üzerlerinde yansıtabilecekleri ve bize anlatabilecekleri hatıralar getiriyor. ”

Bisküvi, 2 metre boyunda ve ‘labradoodle’ gibi görünüyor. Vücudu, bir insan onunla etkileşime girdiğinde tepki vermesine izin veren çeşitli sensörler ile donatıldı. Sentetik kürkle sarılmış bir plastik, kablo ve sensör koleksiyonundan başka bir şey olmamasına rağmen, sakinler hala ona karşı sevgi besliyor. 

Templeman ve İngiltere'nin güneyindeki diğer bakım evlerinin sahibi olan Genel Müdür Yardımcısı Simon Bird, Bisküvi’nin stres ve endişeyi azaltmada etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi: 

“Özellikle stresli veya çok endişeli olan sakinlerimiz olduğunda, yönetici veya personel Bisküvi'yi de alıp onları dışarı çıkarıyor. O gerçekten iyi bir dikkat dağıtıcı ve burada yaşayan sakinlerimizin stres seviyelerini azaltıyor.”

Ayrıca yöneticiler, Bisküvi’nin birçok sosyal etkileşimi, hafızayı teşvik ettiğini de fark etti.

Kaynak: Reuters
 

Etiketler: Templeman House, robotik köpek, İngiltere, Biscuit
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER