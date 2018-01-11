Rektör sözünü tuttu, öğrencilere çay içmeye gitti

Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Faruk Çelik, Twitter’daki hesabından ev arkadaşıyla sobada kestane pişirirken çektiği fotoğrafa Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u etiketleyerek, "Bütlere kaldık, yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral olurdu." mesaj paylaştı.

Bütlere kaldık yüzümüz yok ama hocam yinede kestane yerken yanımızda olmanız bize moral olurdu. @uzun_orhan pic.twitter.com/H2beY3h9BT — faruk çelik (@farkclk) 6 Ocak 2018

Rektör Uzun da Çelik'e, "Moral bozmaya gerek yok. Şimdi daha çok çalışıp notlarınızı yükseltin. Bütünleme sınavlarınız bittiğinde çayınızı içmeye, sınav notlarınızı görmeye ziyaretinize geleceğim." cevabını verdi.

Moral bozmaya gerek yok. Şimdi yapılması gereken daha çok çalışıp notlarınızı yükseltmek. Bütünleme sınavları bittiğinde çayınızı içmeye, sınav notlarınızı görmeye ziyaretinize geleceğim. — ORHAN UZUN (@uzun_orhan) 6 Ocak 2018

Sınavların ardından öğrencileri ziyaret eden Rektör Uzun, öğrencilerle kestane yiyip çay içerek sohbet etti.

Uzun, "Öğrencilerimiz, bütünleme sınavlarına kalmışlar, ben de sınavlarda başarılı olurlarsa geleceğime dair söz verdim. Onlar da başarılı oldular. Bu, onların başarısında, ders çalışmalarında, daha ileri noktalara gelmelerinde bir motivasyon aracı olduysa bundan da çok büyük mutluluk duyarım." dedi.

Öğrenci Çelik de "Rektör hocamız bütünleme sınavları bittiğinde geleceğini söyledi ve geldi. Evimize misafir oldu, çok mutlu olduk ve şaşırdık. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: TRT Haber