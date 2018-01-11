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Rektör sözünü tuttu, öğrencilere çay içmeye gitti

Bartın Üniversitesi'nde bütünleme sınavlarına kalan öğrenciler, Twitter'dan rektörü kestane yemeye davet etti. Rektör Uzun da öğrencileri kırmayarak davete icabet etti.

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Rektör sözünü tuttu, öğrencilere çay içmeye gitti

Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Faruk Çelik, Twitter’daki hesabından ev arkadaşıyla sobada kestane pişirirken çektiği fotoğrafa Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u etiketleyerek, "Bütlere kaldık, yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral olurdu." mesaj paylaştı. 

 

 

Rektör Uzun da Çelik'e, "Moral bozmaya gerek yok. Şimdi daha çok çalışıp notlarınızı yükseltin. Bütünleme sınavlarınız bittiğinde çayınızı içmeye, sınav notlarınızı görmeye ziyaretinize geleceğim." cevabını verdi. 

 

 

Sınavların ardından öğrencileri ziyaret eden Rektör Uzun, öğrencilerle kestane yiyip çay içerek sohbet etti.

Uzun, "Öğrencilerimiz, bütünleme sınavlarına kalmışlar, ben de sınavlarda başarılı olurlarsa geleceğime dair söz verdim. Onlar da başarılı oldular. Bu, onların başarısında, ders çalışmalarında, daha ileri noktalara gelmelerinde bir motivasyon aracı olduysa bundan da çok büyük mutluluk duyarım." dedi. 

Öğrenci Çelik de "Rektör hocamız bütünleme sınavları bittiğinde geleceğini söyledi ve geldi. Evimize misafir oldu, çok mutlu olduk ve şaşırdık. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: bartın üniversitesi
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