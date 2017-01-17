Öğrencilerden Halep'e destek

Van Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan 276 öğrenci, harçlıklarını Haleplilere gönderdi.

Haleplilerin yaşadıklarına kayıtsız kalmayan öğrenciler, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirin yanı sıra devletten aldıkları harçlıkları da düzenlenen yardım kampanyasına bağışlayarak okul idarecilerini duygulandırdı.

Pansiyon öğrenci temsilcisi Ali Yamaç, yaptığı açıklamada, pansiyonda kendilerine verilen harçlıkları Halepli kardeşlerine göndermenin buruk sevincini yaşadıklarını söyledi.

Müslümanlığın gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Yamaç, Halepli kardeşlerin sıkıntılarını gidermek için ellerinden geleni yapmak istediklerini belirtti.

Yamaç, Haleplilerin döktüğü gözyaşını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"276 öğrenci arkadaşımızla harçlıklarımızı Halepli kardeşlerimize gönderdik. Elimizden ne geldiyse Halep için yapmaya çalıştık. Allah korusun ülkemizde böyle bir şey gerçekleşirse biliyorum ki onlar da bize yardım edecektir. Aynı dili konuşmayabiliriz ama biz aynı peygamberin ümmetiyiz. Biz sadece yardımlarımızla değil, gönül bağıyla yanlarındayız. Halep'te gerçekleşen bu drama sessiz kalamazdık. Tabii ki gücümüz bazı şeylere yetmiyor ancak gücümüzün yettiği kadar elimizden geleni yaptık."