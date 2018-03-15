Oğlunun sözlerinden etkilendi, Afrin için gönüllü oldu

Daha önce de farklı bölgelerde gönüllü olarak görev yapan İleli, 11 yaşındaki oğlunun, "Asker ve polislerimiz savaşıp yaralanıyor. Siz neden gitmiyorsunuz, neden bekliyorsunuz, neden varsınız, onların yarasını kim saracak?" sözleri üzerine personel değişiminde Afrin'e gitmek için müracaat etti.

Başvurusu kabul edilen İleli, Berat Lüy'le birlikte Afrin'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görev yapmak üzere bölgeye gitti.

İsmail İleli, Sağlık Bakanlığı'nın programları çerçevesinde daha önce gönüllü olarak Cizre ve Yüksekova'daki operasyonlarda, Türkmendağı bölgesinde ve Kilis'teki sağlık ekipleri arasında görev yaptığını belirterek "Söz konusu vatan, ezan ve bayrak oldukça kefenim bayrak olana dek bu tür görevlere devam edeceğim" diye konuştu.

Afrin için gönüllü olmasında oğlunun sözlerinin etkili olduğunu dile getiren İleli, "11 yaşındaki oğlum Yiğit Kaan'ın, 'Baba sen 112 UMKE'de değil misin? Asker ve polislerimiz savaşıp yaralanıyor. Siz neden gitmiyorsunuz, neden bekliyorsunuz, neden varsınız, onların yarasını kim saracak?' sözleri üzerine gönüllü olarak gitmeye karar verdim. Oğlum tam bir bayrak ve vatan aşığıdır. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

İleli, "Kahraman ordumuzun sınırlarımızı korumak amacıyla yapmış olduğu sınır ötesi operasyonlarda olası yaralanacak yiğit vatan evlatlarının yaralarını sarabilmek, yanlarında olmak üzere Bakanlığımızın yaptığı görevlendirme personel istihdamına gönüllü gidiyoruz. İnşallah bizlere gerek kalmadan bu operasyonlar biter. Allah devletimizi, vatanımızı her türlü düşman tehlikesinden korusun, Allah ordumuzu muzaffer eylesin"ifadelerini kullandı

Oğlunun, gitmeden önce kendisinden Türk bayrağı istediğini anlatan İleli, "Çarşıdan bayrağı alıp geldiğimde ne yapacağını sorduğumda ise bayrağın baş tacı olduğunu söyledi. O bayrağı yatağının başucuna koyup o şekilde uyuyor" diye konuştu.

"Allah, Türk askerini ve polisini korusun"

Yiğit Kaan İleli de, "Babam, benim sözlerim üzerine Afrin’e gitmeye karar verdi. Afrin’deki askerlerin hayatını kurtaracak. Ben de büyüyünce Jandarma Özel Harekat personeli olmak istiyorum. Allah, Türk askerini ve polisini korusun" dedi.

UMKE görevlilerini uğurlayan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı başlattığı operasyonları başarıyla tamamlayacağına gönülden inandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu operasyonlarda olası yaralanmalarda müdahale etmek için Kaman'dan 2 arkadaşımızı 20 günlük göreve gönderiyoruz. Dileğimiz, hiçbir UMKE ve sağlık personelimize gerek kalmadan, hiçbir askerimiz ve polisimiz yara almadan bu operasyonların tamamlanmasıdır. Gönüllü olarak giden arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: AA