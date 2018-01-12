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Kafası bidona sıkışan köpek için seferber oldular

Gümüşhane'de kafası bidona sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Kafası bidona sıkışan köpek için seferber oldular

Gümüşhane'nin Torul ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Kopuz köyünde vatandaşlar, kafasını bidona sıkışmış bir köpeği farketti.

Köpeği yakalayarak bidonu çıkarmak isteyen köylüler başarılı olamadı. Bunu üzerine köylüler, Torul Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Torul'dan 5 kişilik ekiple yola çıkan görevliler, köye gelerek köpeği, başının sıkıştığı bidondan çıkardı.

Torul Belediyesi itfaiye görevlisi Veysel Küçüköner, yaptığı açıklamada, köpeğin yaklaşık 5 gündür başında bidon ile köyde dolaştığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane, köpek, torul
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