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Hayvan sevgisi okullarda başlayacak

Trabzon'da 'Ortahisar Sevgi Aşısı’ projesiyle her okula bir kulübe ve sokak köpeği veriliyor.

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Hayvan sevgisi okullarda başlayacak

Trabzon Ortahisar'da Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ortaklaşa 'Ortahisar Sevgi Aşısı' projesi geliştirdi. 

Çocuklar beslemek için sıraya girdi

Proje ile okullara kulübe ve sokak köpeği veriliyor. İlk uygulaması yaz döneminde de eğitim veren Bahçeşehir Koleji’nde başladı. 

Okula, barınağa terk edilmiş Golden cinsi bir köpek ve kulübe verildi. Bakımı okul tarafından yapılacak köpeğe ilgi gösteren çocuklar, beslemek için sıraya girdi.

Küçük yaşta öğretilecek 

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, tüm canlılara uygulanan şiddetin karşısında olduklarını söyledi.

"Bu durumun önüne geçilmesi için bilinçlendirme çalışmaları önemli. Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda öğrenilmesi gerekiyor. Projeyle barınaktan aldığımız sakin, uyumlu ve çocuklarla anlaşabilen köpeklerimizi okullara teslim ediyoruz. Hayvanlara yuva bulmayı ve çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz."

Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzon, Sokak köpeği
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