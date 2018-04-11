Hayatı paylaşan çift birlikte okuma yazma öğreniyor

70 yaşındaki Osman ile 72 yaşındaki Huriye Dilek çifti, Kastamonu'nun Kızıleller Köyü'nde açılan okuma yazma kursuna katıldı. İlerleyen yaşlarına rağmen Demir çiftinin okuma yazma azmi herkesi imrendiriyor.

Çiftin iki çocuğu var. İkisi de İstanbul'da yaşıyor.

Huriye Dilek, küçük yaşta babasını kaybetti. Ailesi bu yüzden onu okula gönderemedi.

"Babam ölünce köyde hayvanlara bakmam ve ev işleri için beni okula göndermediler. Biraz büyüyünce de Osman ile evlendik. O da okuma yazma bilmiyordu. Kurs açıldığını duyunca birlikte kursa gelmeye karar verdik."

İkili, akşamları evde birlikte ders çalışıyor. Huriye Dilek, "Yavaş yavaş birlikte öğreniyoruz" diyor.

"Eşim eskiden de çalıştığı için bayağı öğrendi. Ben ona göre biraz geriden geliyorum. Akşamları birbirimize ders çalıştırıyoruz. Yavaş yavaş birlikte öğreniyoruz. Bu kurslar keşke erken olsaydı, bitirdikten sonra ortaokul da okurduk."

Osman Dilek de küçükken ailesinin kendisini okula göndermediğini ama okuma yazma öğrenmeye her daim meraklı olduğunu anlattı.

Askerde okuma yazma öğrenmek için uğraştığını ama başaramadığını söyleyen Dilek, daha sonra kendi imkanlarıyla bu isteğini gerçekleştirmeye çalışmış.

Osman Dilek kursun açılmasından son derece memnun.

"Kurs açıldığını duyunca heyecanla gelip kayıt yaptırdım. Eşimle birlikte okuma yazma öğrenmeye çalışıyoruz. Akşamları da ben eşime ders çalıştırıyorum. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun."

Kaynak: AA