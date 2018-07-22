Hatay'ın ana vatana katılışı 79 metrelik künefeyle kutlandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Caddesi'ndeki etkinlikte, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünde geleneksel olarak vatandaşlara künefe dağıttıklarını söyledi.

"Türkiye'nin serhat şehri olduk"

Bügünlere kolay gelinmediğini ifade eden Savaş, "Bugünlere atalarımızın yaklaşık 16 yıl süren kutsal mücadelesi sonucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük desteğiyle önce kendimiz 10 ay 20 gün bir devlet olduk, daha sonra da kendi isteğimizle Türkiye Cumhuriyeti'ne ilhak ederek Türkiye'nin serhat şehri olduk." dedi.

10 kişiyle 1 haftada hazırlandı

Künefe ustası Mustafa Yılmaz, 79 metre uzunluğundaki künefenin 10 kişiyle bir haftada hazırlandığını, yapımında 800 kilogram çiğ kadayıf, 600 kilogram peynir, 300 kilogram tereyağı, 300 kilogram şeker ve 30 kilogram Antep fıstığı kullanıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından, şerbeti dökülen künefe vatandaşlara ikram edildi.

Kaynak: AA