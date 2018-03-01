Hakkari'de 5 bin öğrenciye kayak eğitimi verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında geçen yıl kasım ayında başlatılan kayak eğitimi devam ediyor. Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler sabah saatlerinde araçlarla alınarak, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülüyor.

Öğrencilere burada 12 kayak eğitmeni tarafından eğitim veriliyor.

Haftanın 4 günü eğitim verildi

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, günde 80 öğrenciye haftanın 4 günü kayak eğitimi verdiklerini açıkladı.

Hedef 10 bin öğrenci

Kasım ayından bu yana yaklaşık 5 bin 120 öğrenciye eğitim verildiğini belirten Durgun, hedeflerinin 10 bin öğrenciyi kayak sporu ile buluşturmak olduğunu söyledi.

Durgun, hava şartlarının uygun olması durumunda eğitimleri nisan ayına kadar sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

