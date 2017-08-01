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'Fakir masası' uygulamasını 70 yıldır sürdürüyorlar

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 70 yıl önce lokantalarda başlatılan, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yemek yiyebildiği "Fakir Masası" uygulaması sürdürülüyor.

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Fakir masası uygulamasını 70 yıldır sürdürüyorlar

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 70 yıldır lokantalarda ihtiyaç sahiplerinden ücret alınmıyor.

Uygulama kapsamında ihtiyaç sahipleri, kendileri için ayrılan masada yemek yedikten sonra ücret ödemeden lokantadan ayrılıyor.

İşletmeci Mehmet Öztürk, yaklaşık 35 yıldır uygulamayı sürdürdüğünü belirtti.

Büyüklerinden kalan bu uygulamanın gelenek haline geldiğini anlatan Öztürk, yeni kuşak lokantacıların da bunu devam ettirdiğini bildirdi.

Öztürk, ilçe halkının yardımlaşmaya büyük önem verdiğine dikkati çekerek "Hem ilçemizden hem de dışarıdan gelen yoksullar var. Gelen kişi 'Fakirim, param yok, yemek verir misiniz?' derse, 'Başımızın üstünde yerin var' deyip yemek veriyoruz. Günde 20 kişi gelip yemeğini yiyor. Dua alıyoruz, bize tek kalan şey de budur. Trilyon lira da kazansam fakir fukaraya verdiğim kadar beni mutlu etmiyor. Benim için en büyük kazanç bu." diye konuştu.

"Yoldan geçen yoksulu çağırıp yemek ikram ediyoruz"

Lokanta işleten Ramazan Ayetem, "İhtiyacı bulunan halinden belli oluyor. Bazen biz de yoldan geçen yoksulu çağırıp, yemek ikram ediyoruz. Yemeğini yiyip, teşekkür edip gidiyor. Bu lokantayı 50 yıl amcam işletti, 20 yıldır da ben işletiyorum. Bu gelenek devam ediyor. Seve seve yardım ediyoruz. Yolda kalan, ihtiyacı olan herkese yemek veriyoruz. Bunu çocuklarımıza da anlatıyoruz. 'Kapınıza geleni geri göndermeyin' diyoruz." şeklinde konuştu.

"Manevi yönden değeri büyük"

Kaymakam Cemil Sarıoğlu, esnafın bu örnek davranışının kendisini memnun ettiğini vurgulayarak, "Devlet olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıp destek oluyoruz. Uygulama, ilçe halkının sosyal dayanışma konusunda ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Madden küçük olsa da manevi yönden değeri çok büyük olan bu güzel uygulamayı sürdürenlere teşekkür ediyorum." dedi. AA 

Etiketler: Elazığ, karakoçan, fakir sofrası
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