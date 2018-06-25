Esenköy Belediyesi kapılarını kedilere açtı

Yalova Çınarcık Esenköy Belde Belediyesi personeli, yaklaşık iki yıldır binaya aldıkları kedileri besliyor, kedilere özellikle uyurlarken rahatsızlık vermemek için hassasiyet gösteriyor.

"Kedilerle bir arada bulunmak güzel bir duygu"

Ağırladığı kedi sayısı zaman zaman değişen, yaz aylarında azalan belediye binası, kış aylarında ise 20'ye yakın kediye ev sahipliği yapıyor.

Belediyenin Yazı İşleri Müdürü Çiğdem Uçar, kedilerle bir arada bulunmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Uçar, iki yıl önce bir anne ve 5 yavru kedinin belediyenin kapısına bırakılmasıyla kedilere bakmaya başladıklarını anlattı:

"Ben onlara dışarıda mama vermeye başladım. Yaz sonuna kadar 2 yavru kaldı. Kışa doğru içeri girmeye başladılar benimle birlikte. Sonra odama kadar geldiler. Burada beslemeye başladım."

"Bol bol uyuyorlar"

Çiğdem Uçar, kedilerin bakımıyla kendilerinin ilgilendiklerini, akşam mesai saati bitiminde dışarı çıkardıklarını söyledi:

"Sabah çalışanlarla beraber içeri giren kediler, mamalarını yiyip sularını içiyor, içeride rahatça dolaşıp, bol bol uyuyorlar."

Çiğdem Uçar, mevcut durumla ilgili vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti:

"Çok ilgi çekiyor. Uyuma şekillerini çok beğeniyorlar. Arkadaşlarımız da rahatsız değiller herhalde, bir şikayet olmadı şimdiye kadar. Evcilleştiler artık, sürekli buradalar çünkü. Bir de kısırlaştırma da yaptırdık mecburen. Ayrılmıyor, dışarıya gitmiyorlar."

Başkanın da kedileri çok sevdiğini belirten Çiğdem Uçar, "Allah razı olsun. Balkonuna gidiyorlar zaten odasının küçük bir balkonu var. Gece orada uyuyor Boncuk. Oraya mama bırakıyorum hafta sonları. O da seviyor. Bazen içeri alıyor balkondan" dedi.

"Biz kedilerle iç içeyiz"

Belediye Başkanı Özer Kaptan da belediyede kedilerin bulunmasından mutluluk duyduklarını söyledi:

"Personelim gerçekten hayvanları çok seviyor. Biz kedilerle iç içeyiz burada. Her yerde hayvanlara destek olmalıyız, korumalıyız, beslemeliyiz. Burada onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doğadaki dengeyi sağlayan bir unsurdur hayvanlar da."

"Hayvanlara zarar vermek bence insanlık suçu"

Hayvanlara yönelik şiddete de işaret eden Başkan Özer Kaptan, şunları söyedi:

"Hayvanlara zarar vermek bence insanlık suçu. O şekilde olan insanları kınıyoruz. Dünyada üç canlı var; insanlar, hayvanlar, bitkiler. Bunlar her zaman birbirine muhtaçtır. Dengeyi onları koruyarak sağlayabiliriz."

Kaptan, köpekler için de beldeye barınak kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA