Elektrikli fayton büyük ilgi gördü

Tarihi Sur ilçesinde gezintiye çıkan ve bazı vatandaşların kısa süreli binme fırsatı da bulduğu fayton, renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.

Diyarbakır'ı ziyaret edenler, artık hem daha rahat hem de daha ekonomik bir şekilde kentin tarihi sokaklarını gezebilecek.

Firmanın temsilcisi Veysi Tan, geçmişte Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında atlı faytonların kullanıldığını anımsattı.

Sur ilçesinde yakın zamanda elektrikli faytonların vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade eden Tan, "Elektrikli faytonlar kent turizmine çok büyük katkı sunacak, turistlerin de hoşuna gidecek. Faytonla keyifli şekilde tarihi mekanlarda gezi yapılacak. Eskiden faytonlar taksi amacıyla kullanılırdı. Artık Sur'da faytonla nostaljik amaçlı tur düzenlenecek." dedi.

Faytona binen Zeliha Yüksel, faytonun elektrikli olmasının önemine işaret ederek, "Elektrikli olması çok hoşumuza gitti. Çünkü hayvanlar eziyet çekmiyor. Sur'da bu faytonu görmek beni çok mutlu etti. Kentin turizmine katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Prototipi Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle paylaşılan elektrikli faytonun, uygun görülmesi durumunda Sur ilçesinde kullanılması bekleniyor.

Proje kapsamında farklı noktalarda toplam 21 fayton hizmet verecek.

Kaynak: AA/ TRT Haber