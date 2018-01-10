  • 10 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.804
    EURO 4.555
  • BIST 113589.45
    ALTIN 161.196
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Elektrikli fayton büyük ilgi gördü

Elektrikli fayton büyük ilgi gördü

Bir firma tarafından Denizli'de üretimi yapılan elektrikli fayton Diyarbakır'da görücüye çıktı. Sur ilçesinde turistik amaçlı kullanılan elektrikli faytona ilgi büyüktü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Elektrikli fayton büyük ilgi gördü

Tarihi Sur ilçesinde gezintiye çıkan ve bazı vatandaşların kısa süreli binme fırsatı da bulduğu fayton, renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.

Diyarbakır'ı ziyaret edenler, artık hem daha rahat hem de daha ekonomik bir şekilde kentin tarihi sokaklarını gezebilecek.

Firmanın temsilcisi Veysi Tan, geçmişte Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında atlı faytonların kullanıldığını anımsattı.

Sur ilçesinde yakın zamanda elektrikli faytonların vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade eden Tan, "Elektrikli faytonlar kent turizmine çok büyük katkı sunacak, turistlerin de hoşuna gidecek. Faytonla keyifli şekilde tarihi mekanlarda gezi yapılacak. Eskiden faytonlar taksi amacıyla kullanılırdı. Artık Sur'da faytonla nostaljik amaçlı tur düzenlenecek." dedi.

Faytona binen Zeliha Yüksel, faytonun elektrikli olmasının önemine işaret ederek, "Elektrikli olması çok hoşumuza gitti. Çünkü hayvanlar eziyet çekmiyor. Sur'da bu faytonu görmek beni çok mutlu etti. Kentin turizmine katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Prototipi Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle paylaşılan elektrikli faytonun, uygun görülmesi durumunda Sur ilçesinde kullanılması bekleniyor.

Proje kapsamında farklı noktalarda toplam 21 fayton hizmet verecek.

Kaynak: AA/ TRT Haber

Etiketler: Sur, fayton, elektrikli fayton, Diyarbakır
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER