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Doğal güzelliklere ulaşmak için pedal çevirecekler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Bisiklet Turu başladı.

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Doğal güzelliklere ulaşmak için pedal çevirecekler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Bisiklet Turu başladı.

Bodrum Bisiklet Kulübünce (BBK) düzenlenen ve Belediye Meydanı'ndan başlayan tura, farklı illerden 250 bisikletli katıldı. Bodrum'un doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak katılımcılar, tur boyunca tarihi yerleri ziyaret edecek.

Tura katılanlar ilk molalarını Myndos Kapısı kalıntılarının bulunduğu alanda verdi.

Bisiklet kullanma ve spor yapmayı teşvik amacıyla düzenlenen etkinlikte Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da kısa mesafe bisikletlilere eşlik etti.

BBK Başkanı Emrah Tezer, iki gün Bodrum'un doğu ve batı tarafından bisiklet turu yapacaklarını, üçüncü gün tekne turuyla etkinliğin tamamlanacağını bildirdi.

Aydın'dan etkinliğe katılan Sema Albayrak, bu tür organizasyonlarda bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Bodrum'da yaşayan katılımcılardan Tevfik Özdöl ise 66 yaşında olduğunu, çocukluğundan bu yana bisiklete bindiğini anlattı. Özdöl, "Faydası çok. Yaşlanmayı durduramazsınız ama yavaşlatabilirsiniz." dedi.

Etiketler: Muğla, bodrum, Bodrum Bisiklet Turu
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