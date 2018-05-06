"Çift burunlu" Öykü'nün tek isteği sağlığına kavuşmak

Öykü Çetin 2 yıl önce dünyaya geldi. Doğduğundan bu yana bir burun deliği yok ve göz pınarları tıkalı. Çetin ailesi durumu ultrasonda fark etti ancak burnunun yanında "et beni" olduğunu zannetti.

Çetin ailesi, kızlarının tedavisi için kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Hastanelerden olumsuz yanıt alan aile, çareyi benzer ameliyatlar gerçekleştiren özel bir hastanede buldu. Ancak ameliyat için maddi imkanı olmayan aile, sadece sol burnundan nefes alabilen ve sol göz pınarı bulunmayan Öykü için destek bekliyor.

Anne Sevim Çetin, hastanelerin Öykü'yü ameliyat etmek istemediğini söyledi.

"Bize 'iki yaşını doldurduktan sonra ameliyat olabilir' dediler. Şu anda 2 yaşında. Götürdüğümüz hastaneler çocuğumu ameliyat etmek istemiyor. Herkes buna benzer ameliyatlar gerçekleştiren Antalya'daki Mehmet Mutaf'a yönlendiriyor. Maddi durumumuz yeterli olmadığından dolayı ameliyat yaptıramıyoruz. Eğer maddi durumumuz yeterli olsaydı çocuğum şubat ayında sağlığına kavuşacaktı."

"O parçayla burnu tamamlayacaklar"

Öykü'nün göz altlarında da şişmeler ve iltihaplanmalar var. Burnunun yanındaki ikinci parça, göz altı etinin çürümesine sebep oluyor. Öykü, geceleri zor nefes alıyor hatta zor uyuyor. Burun spreyini bir an olsun yanından ayıramıyor.

Burnun yanındaki parçadan sürekli akıntı geldiğini belirten anne Çetin, şunları anlattı:

"O parçayla burnu tamamlayacaklar. Burnun diğer parçası ama bir tarafı tıkalı. Tekinden nefes almaya çalışıyor. Gündüzleri ağzından nefes aldığından dolayı sorun olmuyor. Rahatlıkla parka çıkaramıyorum. Çocuklar, o parçayı çekmeye çalışıyorlar, dışlıyorlar. Parka getirdiğimiz zaman insanların kendisine bakmasından utanıyor. Küçük çocuklar ne olduğunu bilmiyorlar, dokunmak istiyorlar. Sürekli tek başına oynuyor. İnanın çocuğum güzelleşin diye ameliyat olmasını istemiyorum, ciddi bir sağlık problemi var."

2 yaşındaki Öykü'nün burun kanalı ve göz pınarı için ayrı ayrı ameliyat olması gerekiyor ve ameliyatlar bir hayli pahalı. Çetin ailesinin tek isteği maddi destek.

"Bizim maddi durumumuz yetersiz. Parçaya dokunulduğu zaman iltihap akıyor. Durdurmakta zorlanıyoruz. Bazen de kızarıyor, şişiyor. Kızımın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum."

Kaynak: AA